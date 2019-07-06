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  • 06.07.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 19:46

Yer: ... Korkunç ! Bu halde bulundu

'nın Kozan ilçesinde, bir kişi otomobilin içerisinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Barış'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adana Kurumu morguna götürüldü.

Korkunç infaz! Bu halde bulundu

Ilıca Mahallesi Köreken Tepesi mevkisinde, 01 Y 7689 plakalı park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu ve araçtaki kurşun izlerini fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Ali Barış'ın (39) silahla vurulduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri de çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Barış'ın cesedi, otopsi işlemleri için Kurumu morguna götürüldü.

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