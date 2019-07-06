Kaza, Kulu Kırıkkale karayolunun 40. kilometresi Bala ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Süleyman Demir idaresindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.
Kaza, Kulu Kırıkkale karayolunun 40. kilometresi Bala ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Süleyman Demir idaresindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.
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