Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.07.2019 20:14
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 20:41

Son dakika... 'da korkunç ! Ölü ve yaralılar var

’nın Kulu ilçesi yakınları, ’nın Bala ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik sında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Kulu Kırıkkale karayolunun 40. kilometresi Bala ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Süleyman Demir idaresindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika... Konya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri