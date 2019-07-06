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  • 06.07.2019 12:45
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 12:45

Diyanet takvimi: ne zaman? tatili kaç gün olacak?

için geri sayım başladı. Bayram öncesi tatil planları yapacak olan vatandaşlar bu sene Kurban Bayramı'nın ne zamana denk geldiğini merak ediyorlar. Neşe ve coşku günleri olan Kurban Bayramı ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi...

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı, huzurun, esenliğin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Bu bayram, zihinlerini kötülüklerden arındıranların, gönüllerini manevi kirlerden temizleyenlerin, günahlardan uzak duranların bayramıdır. İslam alemi Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz sene 9 gün tatil olan Kurban Bayramı'nın bu sene kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2019 Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

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