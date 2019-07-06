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Belediye b'aşk'anı

Belediye b'aşk'anı

KIRKLARELI Üniversitesi öğrencisi, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na Twitter'dan ulaştı. "Sevgilimi üzdüm, belediye megafonlarından 'Ben eşeğim' diye bağırmak istiyorum" şeklinde tweet attı.

Belediye başkanından, "Yanıma gel, birlikte telefon edelim af dilersin" yanıtını alan genç, daha sonra sevgilisiyle barıştığını açıkladı.

MURAT SAVAŞ

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