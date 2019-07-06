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  • 06.07.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 18:39

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan flaş açıklaması! İşte nde uyulması gereken kurallar

Diyanet İşleri Başkanlığı 'na dair tebliğ yazısını yayınladı. 'de yer alan yazıda vatandaşlara sırasında kurallara uyma çağrısında bulunuldu. Kurallara uymayanlara 287 TL'den 72 bin TL'ye kadar cezai yaptırım uygulanacağı bildirildi. İşte kurban kesiminde uyulması gereken kurallar...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre gerekli önlemleri almayanlara ve kurallara uymayanlara ceza kesilecek.

Kurban kesiminde gerekli önlemleri almayanlara ve kurallara uymayanlara uygulanacak cezalar şöyle:

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