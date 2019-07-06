Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre gerekli önlemleri almayanlara ve kurallara uymayanlara ceza kesilecek.

Kurban kesiminde gerekli önlemleri almayanlara ve kurallara uymayanlara uygulanacak cezalar şöyle: