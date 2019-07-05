TRABZON'UN Sürmene ilçesinde, arıcılık yapan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in tesisine dadanan ayılar, başına dert oldu. Kovanları ayılardan korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan Sedef, konteyner üzerine yerleştirdiği kovanlarını yine de ayılardan koruyamadı. Tesise gelen 5 boz ayı çevresindeki ağaçlara tırmanarak çıktıkları konteyner üzerindeki kovanları parçaladı, balları yedi.
- Yaşam
- 05.07.2019
- Gazete
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