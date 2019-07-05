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da balın kokusunu alan lar kapıya dayandı

Balcı isyanda
TRABZON'UN ilçesinde, arıcılık yapan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in tesisine dadanan lar, başına dert oldu. Kovanları ayılardan korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan Sedef, konteyner üzerine yerleştirdiği kovanlarını yine de ayılardan koruyamadı. Tesise gelen 5 boz ayı çevresindeki ağaçlara tırmanarak çıktıkları konteyner üzerindeki kovanları parçaladı, balları yedi.

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