Yusuf A. (55) idaresindeki 42 AZU 58 plakalı TIR ile Mahmut Çiftçi'nin kullandığı tarım işçilerini taşıyan 46 P 9085 plakalı minibüs, Çobanlar kavşağında çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki 13 işçi yaralandı.
Ambulanslarla Bolvadin ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TIR sürücüsü Yusuf A. gözaltına alındı.
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