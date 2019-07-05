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  • 05.07.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 11:00

Son dakika: işçilerini taşıyan minibüsle TIR çarpıştı: 14 yaralı

'ın Bolvadin ilçesinde işçilerini taşıyan minibüsle TIR'ın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Ambulanslarla Bolvadin ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Afyon'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Yusuf A. (55) idaresindeki 42 AZU 58 plakalı TIR ile Mahmut Çiftçi'nin kullandığı işçilerini taşıyan 46 P 9085 plakalı minibüs, Çobanlar kavşağında çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki 13 işçi yaralandı.

Ambulanslarla Bolvadin ve 'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TIR sürücüsü Yusuf A. gözaltına alındı.

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