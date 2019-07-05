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  • 05.07.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 11:22

Son dakika haberi: Zincirlikuyu'da paniği! Alevler gözyüzünü kapladı

Son dakika haberine göre , Zincirlikuyu'da plazaların olduğu bölgede çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü.

Zincirlikuyu'da bir plazanın giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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