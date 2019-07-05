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  • 05.07.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 10:41

Silifke İlçe Belediye Başkanı 'ın vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti

'de 2 ay önce Silifke İlçe Belediye Başkanı 'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi, Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı 'ın silahla başından vurulan kız kardeşi , tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından Başkan Mücahit Aktan, kardeşi Meryem'i vurduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Olay, 8 Mayıs günü gece saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart seçimlerinde Silifke Belediye Başkanı seçilen Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından vurularak, yaralandı. Çağırılan ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Aktan, yapılan ilk müdahalenin ardından, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kız kardeşini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Mücahit Aktan, 'silahla yaralama' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İKİ AY YAŞAM SAVAŞI VERDİ
Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Meryem Aktan, gece saatlerinde fenalaştı. Yaklaşık iki aydır yaşam savaşı veren Aktan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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