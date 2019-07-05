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  • 05.07.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 11:49

'daki devasa "" gizemini koruyor

’ın Ağın ilçesinde '' adı verilen ve anlatılanlara göre meteor düşmesi ya da toprak çökmesi sonucu oluştuğu söylenen 50 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki devasa gizemiyle dikkat çekiyor.



İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Şenpınar Mahallesi mevkiinde bulunan 50 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki devasa çukur gizemini koruyor. Tarlaların ortasında bulunan ve halk tarafından 'Kup' adı verilen çukur görenleri hayrete düşürüyor. Çukurun nasıl ve ne zaman oluştuğu bilinmezken, meteor düşmesi veya toprak çökmesi sonucunda oluştuğu iddia ediliyor.

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