



İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Şenpınar Mahallesi mevkiinde bulunan 50 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki devasa çukur gizemini koruyor. Tarlaların ortasında bulunan ve halk tarafından 'Kup' adı verilen çukur görenleri hayrete düşürüyor. Çukurun nasıl ve ne zaman oluştuğu bilinmezken, meteor düşmesi veya toprak çökmesi sonucunda oluştuğu iddia ediliyor.