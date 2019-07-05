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  • 05.07.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 13:00

da dehşet anları! Soygun yapmaya çalıştı ancak...

''da elindeki silahlı bir şubesine girerek soygun yapmaya çalışan ancak çalışanların alarm butonuna basması sonucu panikleyerek kaçan Taner A.(43) polis tarafından bir gün sonra yakalandı. Soygun teşebbüsü sırasında bankada yaşanan panik, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi, Uluyol caddesi,'ndeki bir iş merkezine Er İş Merkezinde 2 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda bankaya müşteri gibi giren şapkalı ve gözlüklü bir kişi elindeki poşetin içinden çıkardığı silahıyla soygun yapmaya çalıştı. Elindeki poşete banka personelinden para doldurmasını isteyen şüpheli, bir anda alarmın çalışması üzerine paniğe kapıldı.

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