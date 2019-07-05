Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi, Uluyol caddesi,'ndeki bir iş merkezine Er İş Merkezinde 2 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda bankaya müşteri gibi giren şapkalı ve gözlüklü bir kişi elindeki poşetin içinden çıkardığı silahıyla soygun yapmaya çalıştı. Elindeki poşete banka personelinden para doldurmasını isteyen şüpheli, bir anda alarmın çalışması üzerine paniğe kapıldı.