Biri havaya ateş açtı, diğeri drift yaptı

İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde Ö.K. (24) ile E.G. (24) arkadaşlarını askere uğurlamak için düzenlenen törene katıldı.

Asker uğurlama konvoyunda Ö.K. plakası bulunmayan otomobille drift yaparken, yanındaki E.G. de tüfekle havaya ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri otomobili durdurdu E.G'yi gözaltına aldı, Ö.K'ye ise drift yaptığı ve sürücü belgesiz araç kulladığı için 9 bin lira ceza uygulandı.

E.G'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği, 50 tabanca mermisi, bir kasatura tipi bıçak ele geçirildi.