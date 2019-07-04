2. haftadır devreden Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta perşembe günleri çekilen Süper Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. 4 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Bu hafta yapılan çekilişte Süper Loto'da 6.841.168,55 TL ikramiye devretti. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte o bu haftanın kazanan numaraları...

4 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 11 - 14 - 21 - 25 - 43 - 48