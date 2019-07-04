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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 22:09

MPİ 4 Temmuz sonuçları belli oldu! 6,8 milyon liralık ikramiye devretti

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günleri noter huzurunda çekilen 'da meraklı bekleyiş sona erdi. İdare çekiliş sonuçlarını açıkladı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte o şanslı numaralar...

4 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu!

2. haftadır devreden Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta perşembe günleri çekilen Süper Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. 4 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Bu hafta yapılan çekilişte Süper Loto'da 6.841.168,55 TL ikramiye devretti. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte o bu haftanın kazanan numaraları...

4 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 11 - 14 - 21 - 25 - 43 - 48

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