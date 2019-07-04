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' 190 milyon liraya satışa çıkartıldı

Boğaz’ın incisi ‘’ 190 milyon liraya satışa çıkartıldı. Çengelköy’deki 14 odası ve 4 salonu olan yalı için yabancılar da alıcı… , 'ndaki yalıların son dönemde yabancıların özellikle de Ortadoğulu turistlerin ilgisini çektiğini ve yazlık için kullanmak üzere satın aldıklarını söyledi.

Boğaz’dan satılık!
İstanbul Boğazı'ndaki en değerli yalılarından Çengelköy'deki , satışa çıktı… Noel Eram Yalısı olarak da bilinen ve 190 milyon lira talep edilen yalı 1800'lü yılların sonunda inşa edildi. 2'nci derece tarihi eser niteliğinde olan ve 723 metrekare arsa içerisindeki yalı 14 odalı. 4 salonun yer aldığı yalıda 2 yüzme havuzu ve 3 araçlık kapalı ve açık otopark var ve o yalı şimdi satılık. Satılma gerekçesiyse, 50 yıl sonra ailenin sığamaması. , 'ndaki yalıların son dönemde yabancıların özellikle de Ortadoğulu turistlerin ilgisini çektiğini ve yazlık için kullanmak üzere satın aldıklarını söyledi.

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