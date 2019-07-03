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  • 04.07.2019 04:16
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 04:16

'nde 42 düzensiz yakalandı

'nde yapılan trafik uygulamasında durdurulan kapalı kasa kamyonette 42 düzensiz yakalandı.

Osmangazi Köprüsü'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, 'nde istikametine seyreden 34 ZK 5558 plakalı kapalı kasa kamyonet, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince köprü üzerinde yapılan uygulama kapsamında, şüphe üzerine durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada, ve uyruklu oldukları belirlenen 16'sı çocuk, 7'si kadın toplam 42 düzensiz yakalandı.

Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından otobüsle Yalova Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Düzensiz göçmenleri taşıyan kapalı kasa kamyonet ise yediemin otoparkına çekildi.

Polis, kamyonette yaptığı aramada çok sayıda can yeleği ele geçirdi.

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