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  • 04.07.2019 22:44
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 00:05

dakika... Avcılar'da

dakika haberine göre, mevki istikametinde bir . nedeniyle karayolun Topkapı istikameti ulaşıma kapandı. Ulaşım yan yoldan kontrollü sağlanıyor. Bölgede önlem alan itfaiye çalışmalarını sürdürürken, aracın olay yerinden kaldırılmasına çalışılıyor.

Son dakika haberine göre, Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinden Topkapı istikametine seyreden eden akaryakıt yüklü tanker, Avcılar mevkisindeki köprülü kavşak yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

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