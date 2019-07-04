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  • 04.07.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 13:28

'da ilginç olay! Biri İngiliz ve diğeri İtalyan iki profesör gözaltına alındı

Adıyman'da yurt dışına kaçırmak üzere izinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikisinin de profesör olduğu öğrenilirken, şahıslardan birinin İngiliz diğerinin ise İtalyan olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan İtalya ve İngiltere uyruklu iki profesör gözaltına alındı. Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına alındı.

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