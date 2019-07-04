Adıyaman'da yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan İtalya ve İngiltere uyruklu iki profesör gözaltına alındı. Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına alındı.
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