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  • 04.07.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 13:41

Son dakika: 'de feci kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi... ’da, Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan araçtan yola savrulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Otoyolu Rüzgarlar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametine seyir halinde olan idaresindeki 34 DY 0323 araç, kontrolden çıkarak takla attı. Araç takla attığı sırada yola savrulan olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Birsen Zoğlar ve araçta bulunan Fikri Zoğlar ile Nuran Koloğlu yaralandı.



Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Fatma Şanlı'nın cesedi ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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