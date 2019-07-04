15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından yapılmaya çalışılan başarısız darbe girişimidir. Darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ardından 15 Temmuz, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak ilan edilmiştir. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı.

TBMM'de kabul edilen karar şu şekilde;

"MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

Bundan sonra her yıl, 15 Temmuz tarihi vatandaşların darbe girişiminin yıl dönümünü kutlaması ve şehit olan 240 vatandaşı anması için resmi tatil olacak.