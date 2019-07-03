Her çarşamba noter huzurunda saat 21.15'te çekilen Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları belli oldu. Şans Topu oynayan kişiler tarafından haftanın kazanan numaraları araştırılıyordu. Milli Piyango İdaresi merakla beklenen Şans Topu sonuçlarını açıklandı. Peki, haftanın talihli numaraları hangileri oldu? İşte MPİ 3 Temmuz Şans Topu sonuçları...

3 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 3 - 7 - 9 - 17 - 24 ve +6

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.