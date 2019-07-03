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  • 03.07.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 19:01

'de doktor çifti darbeden zanlılar tutuklandı

'in Artuklu ilçesinde doktor çifti darbeden 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen C.B. ve Y.B. isimli zanlılar cezaevine gönderildi.

Doktor çiftin darbedildiği olayda flaş gelişme!

Devlet Hastanesi'nde görevli doktor çift Ayşe ile , rapor vermedikleri 2 kişi tarafından cadde ortasında saldırıya uğramıştı.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Dün esailerinin bitiminde çocuklarını almaya giden Endokrinoloji Uzmanı Davut Sakız ile Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan eşi Ayşe Sakız'ı takip eden bir hasta ve yanındaki şahıs, doktor çifti darp etmişti.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen C.B. ve Y.B. isimli zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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