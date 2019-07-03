Noter huzurunda çekilen Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaraları Sayısal Loto oynayan kişiler tarafından heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi merakla beklenen Sayısal Loto sonuçlarını açıklandı. Peki, haftanın talihli numaraları hangileri oldu? İşte 3 Temmuz Sayısal Loto sonuçları...
3 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto sonucu: 13 - 15 - 17 - 29 - 38 - 39
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