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  • 03.07.2019 21:48
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 22:23

çekiliş sonuçları belli oldu! Sayısal Loto 3. kez devretti

Çarşamba ve cumartesi günü çekilişi gerçekleştirilen için heyecan son buldu. Birçok kişinin yakından takip ettiği Sayısal Loto sonuçları bugün saat 21.45'te noter huzurunda belirlendi. Peki, bu hafta hangi talihli numaralar kazandı? İşte ...

3 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Noter huzurunda çekilen Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaraları Sayısal Loto oynayan kişiler tarafından heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi merakla beklenen Sayısal Loto sonuçlarını açıklandı. Peki, haftanın talihli numaraları hangileri oldu? İşte 3 Temmuz Sayısal Loto sonuçları...

3 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 13 - 15 - 17 - 29 - 38 - 39

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