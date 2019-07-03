Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.07.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 12:23

'nde su seviyesi düştü, '' ortaya çıktı

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte '' olarak bilinen tarihi yerleşim yerinin kalıntıları ortaya çıktı. Su yüzeyinde görülen surlar ve kale, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

'Batık şehir' ortaya çıktı
Sivrice ilçesindeki Hazar Baba ve Mastar dağları arasında bulunan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip, 'nin en derin göllerinden , mavi ve yeşilin her tonuyla doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Gölde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan '' de kendisine hayran bırakıyor.



Hazar Gölü'nde 1890'lı yıllarda meydana gelen depremin etkisiyle sular altında kaldığı tahmin edilen binlerce yıllık geçmişi olan 'Batık şehir', çeşitli uygarlıklardan izler taşıyor. Batık şehrin kültürel miras listesine alınması için 'ya başvuru süreci de sürüyor.



Bugüne kadar yapılan sualtı araştırmalarında 11'inci yüzyıla ait kalıntıların yoğunlukta olduğu, ancak arkeolojik buluntulardan 4 bin yıl öncesine ait izler de barındırdığı belirtildi. Batık şehrin UNESCO tarafından tescillenmesiyle bölgenin dalış i açısından cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Batık şehir kalıntılarına yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.



HAZAR GÖLÜNDE TEKNE TURU
Bu arada Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hazar Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla gölde tekne turu etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHazar Gölü'nde su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri