Alınan bilgiye göre, Mina Yıldırım'ın (40) kullandığı 06 BF 8486 plakalı otomobil, Artvin-Şavşat kara yolu güzergahındaki Varyant yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Alınan bilgiye göre, Mina Yıldırım'ın (40) kullandığı 06 BF 8486 plakalı otomobil, Artvin-Şavşat kara yolu güzergahındaki Varyant yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
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