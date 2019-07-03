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  • 03.07.2019 13:51
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 14:34

'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... 'de otomobilin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bir cenazeye katılmak üzere Şavşat'a giden da yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Alınan bilgiye göre, Mina Yıldırım'ın (40) kullandığı 06 BF 8486 plakalı otomobil, Artvin-Şavşat kara yolu güzergahındaki Varyant yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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