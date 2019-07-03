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  • 03.07.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 13:56

'de nedeniyle hastaneye başvuran kişilerin sayısı arttı

'de geçtiğimiz günlerde nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti. Gece saatlerinde aynı şikayetlerle il genelinde 5 kişinin daha hastanelere başvurduğu ve bu kişilerin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Böylece Mersin'de metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi görenlerin sayısı 21'e çıkmış oldu.

Mersin'den kötü haberler gelmeye devam ediyor

'de şüphesiyle 5 kişi daha hastanelere başvurdu.

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvuranlardan 5'inin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde aynı şüpheyle 5 kişi daha Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanelere gelen 5 kişi, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kentteki değişik hastanelerde şu an 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin'de son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 5'i yaşamını yitirmişti.

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