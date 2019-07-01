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  • 01.07.2019 13:44
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 13:50

'de üst üste şüpheli ölümler! 11 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi hayatını kaybetti

genelinde son bir haftada 11 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 11 kişiden 2'si hayatını kaybederken, polis yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'de üst üste şüpheli ölümler

'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 11 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada 11 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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