Gelibolu'da bebek bezine sarılı 20 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada bebek bezine sarılı halde 20 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada bebek bezine sarılı halde 20 şişe kaçak içki ele geçirildi.
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