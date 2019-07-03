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  • 03.07.2019 18:04
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 18:04

Gelibolu'da bebek bezine sarılı 20 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada bebek bezine sarılı halde 20 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kaçakçılardan akılalmaz yöntem!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada bebek bezine sarılı halde 20 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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