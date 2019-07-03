Sigaraya gelen fiyat güncellemeleriyle birlikte sigaranın ÖTV'si 55 kuruş, 50 cl'lik biranın ÖTV'si 42 kuruş oldu. Bu gelişmenin ardından sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, hangi marka sigara fiyatlarına zam geldi? İşte cevabı...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?​

Sigaranın ÖTV'si 55 kuruş oldu. Fiyatlarda henüz güncelleme yapılmadı. Ancak işte geçtiğimiz aylarda yapılan fiyat güncellemesiyle sigara fiyatları şu şekilde;

Sigara Eski Fiyat Yeni fiyat

Knt. 10.00 12.00

Knt.D-Rng 10.00 12.00

Knt.Swc. 11.00 13.00

Knt.Rng. 12.00 15.00