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  • 02.07.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 16:52

'da aç kurtlar hayvan sürülerine saldırdı

'da aç kalan kurtlar büyük ve küçükbaş hayvan sürülerine saldırarak sürüyü telef etti. Şalpazarı ilçesinde yaşanan olayın ardından av tüfekleri ve köpekleriyle nöbet tutan yaylacılar, zaman zaman tüfekle havaya ateş ederek, olası kurt saldırılarına karşı sürülerini korumaya çalışıyor.

Trabzon'da aç kurtlar hayvan sürülerine saldırdı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde aç kalan kurtlar, meralık alanda otlayan büyük ve küçükbaş sürülerine saldırıp telef etti. Kurt saldırıları üzerine av tüfekleri ve köpekleriyle nöbet tutan yaylacılar, zaman zaman tüfekle havaya ateş ederek, olası kurt saldırılarına karşı sürülerini korumaya çalışıyor. Şalpazarı ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Alacapazarı Yaylası'nda, ormanlık alanda aç kalan kurtlar, hayvanlarıyla yaylaya göç eden, yaylacıların korkulu rüyası oluyor.

Aç kalan kurtlar, yaylanın meralık alanında otlatılan ineklere saldırıyor. Kurtların saldırısı sonucu meralık alandaki sürüde yer alan birçok hayvan yaralanırken, saldırı sonucu bazı hayvanlar da telef oldu.

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