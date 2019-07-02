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  • 02.07.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 15:44

Pendik'te feci ! Tünel savaş alanına döndü: 2'si ağır 5 yaralı

'te bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik sı meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Pendik'te feci kaza! Tünel savaş alanına döndü

'te bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik sı meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü.

Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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