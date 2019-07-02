İstanbul Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü.
Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.