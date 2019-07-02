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  • 02.07.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 17:18

'de eski eş dehşeti! Küçük kızın çığlıkları yürek dağladı

’in ilçesi ’nde bir kişi, eski eşini çocuğunun gözü önünde darp edip bıçakladı. Küçük çocuğun 'Anne' diye bağırması yürek dağladı.

Olay, ilçesi 'nde yaşandı. İddialara göre bir şahıs, eski karısı H.D.'yi (35) çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında darp etti. Şahıs, hızını alamayarak eski eşini bıçakladı.

Tekme ve bıçak darbeleri ile yaralanan H.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci şekilde darp edilip bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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