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yaparken şelaleye düştü

’de genç adam, yaparken şelaleye düştü. Kurtarma ekipleri, aramalarını tüm gün sürdürdü

Öz arama!

ŞELALEYE düşen genç için seferberlik ilan edildi. Olay önceki gün 'de meydana geldi. Serkan Turan Timurbuğa (18), şelalenin aktığı bölgedeki kayalıkların üzerine çıktı.

yapmak isterken 10 metre yükseklikten düşerek suda kayboldu. Ailesi, sağlık, jandarma ve ekiplerine haber verdi. Aramalar sonuçsuz kaldı. Timurbuğa'nın bulunduğu yerin tespit edildiği belirtildi. Ancak bölgenin çok dar ve suyun debisinin yüksek olması nedeniyle gence ulaşamadı. Timurbuğa'nın yakınları ve arkadaşları ise iyi haber almayı bekliyor.

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