Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde tramvayda başörtülü kadına hakaret yağdıran kadından sonra bir yenisi daha ortaya çıktı. Bu kez tesettürlü kadınlara hakaret yağdıran kişinin ise öğretmen olduğu öne sürüldü.

Skandal paylaşımı yapan kişi, Twitter hesabını kapattı. MEB'e bağlı bir öğretmen olduğu ortaya çıkan kişi çektiği videoyu sosya medya hesabı üzerinden paylaştı. Şahıs videoda "Arabaya çarpmayın da önünüzü görebiliyorsanız" diyerek tesettürlü kadınlarla dalga geçti. Sözde öğretmenin bu alçak tavrı ise sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.