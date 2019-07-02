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  • 02.07.2019 19:58
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 20:33

Öğretmen olduğu iddia edilen tan skandal hareket!  etti

Son günlerde artan ve aşağılama skandalına bir yenisi daha eklendi. Bu kez ise başrolde bir öğretmen yer alıyor. Öğretmen olduğu iddia edilen çektiği bir video ile tesettürlü kadınlara hakaret etti. Şahıs, yaptığı skandal paylaşımda, "Her türlüsüne varım ama bu böceklere asla" ifadesini kullandı.

ortaya çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde tramvayda başörtülü kadına hakaret yağdıran kadından sonra bir yenisi daha ortaya çıktı. Bu kez yağdıran kişinin ise öğretmen olduğu öne sürüldü.

Skandal paylaşımı yapan kişi, Twitter hesabını kapattı. 'e bağlı bir öğretmen olduğu ortaya çıkan kişi çektiği videoyu sosya medya hesabı üzerinden paylaştı. videoda "Arabaya çarpmayın da önünüzü görebiliyorsanız" diyerek tesettürlü kadınlarla dalga geçti. öğretmenin bu alçak tavrı ise sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

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