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  • 02.07.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 19:03

'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

'nin Yığılca ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. 'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Düzce'de feci kaza! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Mehmet Altınkayık yönetimindeki 81 FH 174 plakalı minibüs, -Yığılca bağlantı yolunun Dutlar mevkisinde, Ahmet Kara idaresindeki 14 AD 204 plakalı otomobille çarpıştı.

araçta sıkışan ve henüz kimliği belirlenemeyen biri çocuk 2 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler ile 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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