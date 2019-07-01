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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 02:06

'de serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu

'de görevli polis memuru, 'nin ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Cangöz'ün cesedi, otopsi için morguna gönderildi.

Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu

Alınan bilgiye göre, tatil için Küçükkuyu beldesine giden Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sefa Cangöz (28), konakladığı otelin önünden denize girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Cangöz, çevredekiler tarafından bilinci kapalı olarak sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir'in Edremit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Cangöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Cangöz'ün yakınları ve meslektaşları, gözyaşı döktü.

Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Edremit İlçe Emniyet Müdürü Zafer Korkmaz, hastaneye giderek Cangöz'ün yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Cangöz'ün cesedi, otopsi için morguna gönderildi.

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