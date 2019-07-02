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  • 02.07.2019 18:24
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 18:24

’da feci : 3 ölü, 6 yaralı

'da meydana gelen trafik sında hayatlarını kaybeden 3 kişinin, bir yakınlarının cenazesine katılmak için memleketleri Refahiye ilçesine gittikleri öğrenildi.


'da meydana gelen trafik sında hayatlarını kaybeden 3 kişinin, bir yakınlarının cenazesine katılmak için memleketleri Refahiye ilçesine gittikleri öğrenildi.



Kaza, sabah saatlerinde Erzincan- Karayolu'nun 56'ncı kilometresi Teknecik Köyü yakınlarında meydana geldi. Bekir Taştan yönetimindeki 34 UT 6018 plakalı hafif ticari araç ile Cemal Orhan'ın kullandığı BC 099 Almanya plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ticari araçtaki Sakine Oltuoğlu, Metin Oltuoğlu ve Hasan Ayvacioğlu olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin 'dan yakınlarının cenazesine katılmak için Erzincan'ın Refahiye ilçesine geldikleri öğrenildi. Kazanın araçlardan birinin u dönüşü yaparken diğerinin ona çarpması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

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