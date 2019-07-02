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Fener’den sezona merhaba

Sarı-Lacivertliler un ilk idmanını dün Samandıra’da gerçekleştirdi. Antrenmana bulunan futbolcular katılmadı...

Fener’den sezona merhaba
Fenerbahçe hazırlıklarına dün Samandıra 'nde başladı. Sabah sağlık kontrolünden geçen Sarı-Lacivertliler, ardından teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İdmana bulunan futbolcular katılmadı. Koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

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