Fener’den sezona merhaba

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Sabah sağlık kontrolünden geçen Sarı-Lacivertliler, ardından teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İdmana milli takımlarında bulunan futbolcular katılmadı. Koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.
- Yaşam
- 02.07.2019
- Gazete
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