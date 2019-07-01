Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde Muammer Tahir Raşitzaimoğlu idaresindeki B 599 THR Romanya plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kastamonu Fen Lisesi'nin istinat duvarını da aştı ve okulun bahçesine uçtu.
Kazada yaralanan olmazken, aracın kaza yaptığını duyan vatandaşlar ise kaza yerine geldi.
Kaza yapan otomobil, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.