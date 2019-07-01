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  • 02.07.2019 06:33
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 06:46

Kontrolden çıkan okulun bahçesine uçtu

’da yoldan çıkan lüks araç, okulun istinat duvarını da aşarak bahçeye uçtu. da şans eseri yaralanan olmadı. Kaza yapan otomobil, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, 'da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde Muammer Tahir Raşitzaimoğlu idaresindeki B 599 THR Romanya plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kastamonu Fen Lisesi'nin istinat duvarını da aştı ve okulun bahçesine uçtu.



da yaralanan olmazken, aracın kaza yaptığını duyan vatandaşlar ise kaza yerine geldi.
Kaza yapan otomobil, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

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