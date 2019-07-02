Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.07.2019 13:12
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 13:42

Antalya'da tecavüz girişimi: Parayı değil, seni istiyorum!

Antalya'da, yatalak annesiyle yaşayan kadının evine mutfak penceresinden giren kimliği belirsiz belirsiz kişi, A.'ya tecavüz etmeye kalkıştı. Kadının çığlıklarından korkan saldırgan, Nebahat A.'yı bıçaklayıp kaçtı.

Dehşeti yaşattı! Parayı değil, seni istiyorum!

Olay, saat 06.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle yaşayan A., korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi.

"PARAYI DEĞİL SENİ İSTİYORUM"
Nebahat A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, "Parayı değil seni istiyorum" diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı.

Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp kaçtı. Nebahat A., sesini duyup eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

AMELİYATA ALINDI
İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Polis ekipleri, esmer, 20 yaşlarında, kısa saçlı, koyu renk kıyafetli olduğu belirtilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAntalya'da tecavüz girişimi: Parayı değil, seni istiyorum!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri