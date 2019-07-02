Son dönemde yurt dışından kişisel mail adreslerine dolandırıcılık amaçlı e-posta gönderiminin arttığını kaydeden tüketici dernekleri, tüketicileri bu konuda dikkatli olmaları, kişisel ve banka bilgilerini hiçbir şekilde vermemeleri konusunda uyardı.
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı konuya ilişkin açıklamada, son dönemde tüketicilerin kişisel mail hesaplarına yurt dışından gönderilen e-posta sayısının arttığını kaydederek, bu e-postaların özellikle istenmeyen kutusuna düştüğünü söyledi.
Bu e-postaları sakın açmayın! Son günlerde çok sık yaşanıyor
Son günlerde dolandırıcılık amacıyla kişisel mail adreslerine birçok e-posta gönderildiğini ve bunlara karşı vatandaşın dikkatli olması gerektiğini belirten tüketici derneklerinin temsilcileri, söz konusu maillerde, göndericinin, hasta olduğu ve az ömrü kaldığı için mal varlığını bağışlamak istediği yönünde bilgilerin yer aldığını bildirdi.
Son dönemde yurt dışından kişisel mail adreslerine dolandırıcılık amaçlı e-posta gönderiminin arttığını kaydeden tüketici dernekleri, tüketicileri bu konuda dikkatli olmaları, kişisel ve banka bilgilerini hiçbir şekilde vermemeleri konusunda uyardı.
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