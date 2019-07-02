Güneş Tutulması saat kaçta? Doğa ve gök olaylarını yakından takip edenler 2019 yılının ikinci Güneş Tutulması için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Güneş Tutulması 2 Temmuz'da gerçekleşecek. Güneş Tutulması'nın saatini bekleyenler, bir yandan da Güneş Tutulması'nın burçları nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş Tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? İşte 2019 Güneş Tutulması ile ilgili detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Güneş Tutulması bugün Türkiye saati ile 19.55'te gerçekleşecek. Yaklaşık 4,5 dakika sürecek olan Güneş Tutulması en net olarak Şili'de bulunan Atmaca Çölü'nde izlenecek. Brezilya, Paraguay ve Peru'dan da izlenebilecek olan Güneş Tutulması Türkiye'den görülmeyecek.

Avrupa Uzay Ajansı, 2019 yılının ikinci Güneş Tutulması'nı canlı olarak yayınlayacağını duyurdu.