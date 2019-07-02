Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.07.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 15:31

ne zaman, saat kaçta? 2019 Güneş Tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek?

için geri sayım başladı. 2019 yılının ikinci Güneş Tutulması bugün gerçekleşecek. Tutulma esnasında kehribar renginin ortaya çıkacak olmasından dolayı 'Kehribar Güneş Tutulması' olarak da bilinen Güneş Tutulması saat kaçta olacak? Güneş Tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

Güneş Tutulması hangi burçları etkileyecek?

Güneş Tutulması saat kaçta? Doğa ve gök olaylarını yakından takip edenler 2019 yılının ikinci Güneş Tutulması için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Güneş Tutulması 2 Temmuz'da gerçekleşecek. Güneş Tutulması'nın saatini bekleyenler, bir yandan da Güneş Tutulması'nın burçları nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş Tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? İşte 2019 Güneş Tutulması ile ilgili detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Güneş Tutulması bugün Türkiye saati ile 19.55'te gerçekleşecek. Yaklaşık 4,5 dakika sürecek olan Güneş Tutulması en net olarak Şili'de bulunan Atmaca Çölü'nde izlenecek. Brezilya, Paraguay ve Peru'dan da izlenebilecek olan Güneş Tutulması Türkiye'den görülmeyecek.

Avrupa Uzay Ajansı, 2019 yılının ikinci Güneş Tutulması'nı canlı olarak yayınlayacağını duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGüneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? 2019 Güneş Tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri