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  • 01.07.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 10:54

'de dehşet! Ünlü iş adamı karısını vurup etti

Son dakika haberine göre 'de yaşayan iş adamı , oturduğu villada sabah saatlerinde önce karısını vurdu ardından etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

'de karısını öldüren iş adamı etti. Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.


*Turgay Cantaş

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