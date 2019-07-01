Belediye tarafından 'Gizemli yol başlangıcı' yazılı tabelanın yanındaki diğer tabelada ise '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.
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Belediye tarafından 'Gizemli yol başlangıcı' yazılı tabelanın yanındaki diğer tabelada ise '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.
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