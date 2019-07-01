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  • 01.07.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 11:21

'da "" vatandaşların ilgi odağı oldu! Yer bulunmuyor...

'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan yolda yer alan 200 metrelik '' ilgi görüyor. Yolun başında kontağı kapatılan otomobillerin yokuş yukarı çıkmasına tanık olunduğunu duyanlar, buraya gelip, deneme yapıyor. Kentte özellikle hafta sonları yaklaşık 200 metrelik yolda araçlarıyla olacaklara tanıklık etmek isteyenler, bölgede zaman zaman yer bulmakta güçlük çekiyor.

Belediye tarafından 'Gizemli yol başlangıcı' yazılı tabelanın yanındaki diğer tabelada ise '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.

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