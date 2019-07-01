Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.07.2019 12:39
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 13:32

Son dakika haberi: 'de hareketli saatler! 'de intihar etmek isteyen kişiyi polis vazgeçirdi

Son dakika haberine göre 'de iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan şahıs ardından kafasına silah dayadı. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek polis merkezine götürdü.

'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. 'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin, başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti.

İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ POLİS VAZGEÇİRDİ
AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı, daha sonra da polis merkezine götürdü.

İşte olay yerinden kareler:


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika haberi: İstanbul Maltepe'de hareketli saatler! AVM'de intihar etmek isteyen kişiyi polis vazgeçirdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri