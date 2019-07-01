Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin, başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti.
İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ POLİS VAZGEÇİRDİ
AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı, daha sonra da polis merkezine götürdü.
İşte olay yerinden kareler:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.