Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin, başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti.

İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ POLİS VAZGEÇİRDİ

AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı, daha sonra da polis merkezine götürdü.

İşte olay yerinden kareler:



