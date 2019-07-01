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  • 01.07.2019 12:18
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 12:25

''un otomobili' diye başkasının otomobilini yaktı

'da A., sabah saatlerinde ‘’ isimli birine ait olduğunu düşündüğü otomobili yaktı. Otomobilin 'e ait olduğu ortaya çıkarken otomobili yakan Züleyha A., "Mahmut çok canımı yakmıştı. Ben de onun otomobilini yakmak istedim" dedi.

'Mahmut'un otomobili' diye başkasının otomobilini yaktı

Polisi harekete geçiren olay saat 08.20'de Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde geldi. Sokakta yürürken park halindeki 'e ait 07 FAC 76 plakalı otomobili adının '' olduğunu söylediği kişinin aracına benzeten A., alıp aracın yanına geldi. Züleyha A. otomobilin üzerine benzini döküp ateşe verdi.

Otomobilin yandığını gören Cihan Kiş'un annesi durumu oğluna bildirdi. Kiş ve akrabaları otomobili söndürmeye çalışırken diğer yandan Züleyha A.'yı yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, Züleyha A.'yı gözaltına aldı. Olayda kullanılan içi benzinli pet şişeyle çakmak, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil torbasına konuldu. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polise olay anını anlatan Latife Kiş, "Züleyha A. bana vururken diğer yandan 'Mahmut beni yaktı ben de onun otomobilini yakacağım' diye bağırıyordu" dedi. Latife Kiş, ailelerinde bu isimde biri olmadığını söyledi.

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