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  • 02.07.2019 02:21
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 02:21

Polis aracın motoruna sıkışan yi kurtardı

'da bir aracın motoruna sıkışan , polis ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Ekipler onun için seferber oldu!

Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Caddesi üzerinde park halindeki 01 EMZ 30 plakalı aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kaputu açılmayınca otomobilin sürücüsüne ulaşarak yi aracın altından çıkarmak için çalıştı.

Yavru kedi polisin bir saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.



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