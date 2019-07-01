2019 Ağustos er celp dönemine ilişkin detaylar Ağustos'ta askere gidecek gençler tarafından merak ediliyor. 2019 Ağustos celbine ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2019 Ağustos askerlik yerleri sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

99/3 ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı ilanda yer alan bilgiye göre, askerlik yerleri 02 Temmuz 2019 tarihinden itibaren belli olacak. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

99/3 askerlik yerleri açıkladığında https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi adresinden öğrenebilecek.