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  • 02.07.2019 02:19
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 02:20

99/3 askerlik yerleri nereden öğrenilir? 2019 Ağustos işlemi nasıl yapılır?

Ağustos ayında askere gidecek binlerce genç 99/3 askerlik yerlerini araştırmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamanın ardından 99/3 askerlik yerlerinin hangi tarihte belli olacağı açıklandı. Peki, 99/3 askerlik yerleri nereden öğrenilir? Ağustos askerlik yerleri sorgulama işlemi nasıl yapılır?

99/3 askerlik yerleri nereden öğrenilir?

2019 Ağustos er celp dönemine ilişkin detaylar Ağustos'ta askere gidecek gençler tarafından merak ediliyor. 2019 Ağustos celbine ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2019 Ağustos askerlik yerleri sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

99/3 ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı ilanda yer alan bilgiye göre, askerlik yerleri 02 Temmuz 2019 tarihinden itibaren belli olacak. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

99/3 askerlik yerleri açıkladığında https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi adresinden öğrenebilecek.

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