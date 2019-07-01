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  • 02.07.2019 05:38
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 05:38

'de fabrika yangını

'de raf fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, üzerinde bulunan bir raf fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sancaktepe'de fabrika yangını

, 'nde bulunan bir fabrikada saat 02:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bir anda yükselen alevler korku ve paniğe neden oldu. Çıkan yangın, fabrikanın yan tarafında bulunan park halindeki minibüse de sıçradı.

YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek..

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