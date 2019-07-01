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  • 01.07.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 11:20

'da gezi dönüşü feci kaza

'da geziden dönenleri taşıyan bir minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza sonucu araçta bulunanlardan biri ölürken, 15 kişi ise yaralandı.

Ordu'da gezi dönüşü feci kaza

'nun Mesudiye ilçesinde geziden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah Katırcı yönetimdeki 52 ABB 425 plakalı minibüs, Mahmudiye Mahallesi'nde devrildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Cemile Ay, Gölköy Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüstekilerin, gezi için gittikleri Şanlıurfa'dan döndükleri öğrenildi.

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