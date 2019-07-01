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  • 01.07.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 11:36

Düğün günü kanlı infaz! Damadı öldürdüler, sebebi şoke etti

’de bu akşam dünya evine girecek olan damat, kayınbiraderi tarafından kafasına sıkılan kurşunla infaz edildi. Katil zanısı, silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Düğün günü kanlı infaz!

'in Konak ilçesine bağlı 1153 Sokakta saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, bu akşam nişanlısı S.G. evlenecek olan (24), yapılan kına gecesinin ardından geceyi geçirmek için düğünden sonra oturacakları eve gitti.

KAFASINDAN VURDU
İddialara göre, saat 07.00 sıralarında Keser'in kayınbiraderi N.G. (24), çiftin oturacakları evin önüne gelerek, eniştesini aradı ve kapı çalışmadığı gerekçesiyle anahtarı aşağıya atmasını istedi. Eniştesinden anahtarı alan N.G., çiftin evine çıkarak yanında getirdiği silahla Tugay Keser'in kafasına bir el ateş etti.

DAMAT HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından, silah sesini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Tugay Keser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KAYINBİRADER GÖZALTINDA
Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı N.G., silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Öte yandan, genç çiftin evlenmeden önce ilişkiye girdikleri iddiasıyla aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu öğrenildi.

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